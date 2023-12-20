Захарова прокомментировала «забывчивость» Зеленским русского языка

Она отметила, что обычно люди гордятся знанием нескольких иностранных языков, однако Зеленский решил «дерусифироваться». По ее словам, народ Украины выбрал его в качестве президента не потому, что у Зеленского были экстраординарные способности, а потому, что он говорил о мире на русском языке и его программа была «неким синтезом энергии». Однако его обещания сблизить людей, которых развело по разные стороны, оказались только словами.