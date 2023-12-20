«Он подходил ко мне в упор в Воронеже»: Захар Прилепин рассказал, что покушавшийся следил за ним 1,5 года

Известный писатель, публицист и подполковник Росгвардии Захар Прилепин рассказал, что человек, устроивший покушение на него, следил за ним в течение 1,5 лет и подходил к нему на фестивалях в Воронеже. Об этом он заявил в эфире Радио «Комсомольская правда». Журналисты встретились с писателем в день памяти военкоров.
По словам Захара Прилепина, человек, следивший за ним, находился все это время в России, получал зарплату, выезжал из страны и возвращался обратно. Он искал писателя в Москве, но убить не мог, потому что тот «все время с охраной был».
— Он трижды ко мне подходил, однажды в упор даже подходил ко мне, в Воронеже, на моих фестивалях. И потом ему сменили план и сказали — тогда в деревню выезжай и начинай там готовиться. Забрали у него огнестрел и дали ему мины. И он стал с ними уже работать, чтобы машину уже.
Напомним, покушение на известного российского политика и писателя Захара Прилепина было совершено 6 мая на трассе в Нижегородской области. Машина, на которой он ехал, взорвалась недалеко от поселка Пионерский. Водитель (им был друг писателя Александр Шубин) погиб на месте. А Захара вытащили из машины жители поселка, они вызвали скорую помощь и спасателей.
Писатель не раз посещал Воронеж с рабочими визитами, а также участвовал в фестивалях, таких, как «Русское лето».