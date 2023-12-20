«Он подходил ко мне в упор в Воронеже»: Захар Прилепин рассказал, что покушавшийся следил за ним 1,5 года

— Он трижды ко мне подходил, однажды в упор даже подходил ко мне, в Воронеже, на моих фестивалях. И потом ему сменили план и сказали — тогда в деревню выезжай и начинай там готовиться. Забрали у него огнестрел и дали ему мины. И он стал с ними уже работать, чтобы машину уже.