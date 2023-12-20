Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно

Ранее в ноябре страны G7 анонсировали, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства «Большой семерки» сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.