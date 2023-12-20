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Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Гендиректор Международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук на фоне вводимых ЕС и странами G7 ограничений в отношении российских алмазов заявил в интервью газете Financial Times, что даже таможенники не смогут различить российские алмазы от других.
Источник: © РИА Новости

«При самом большом желании в мире среднестатистический таможенный сотрудник не сможет посмотреть на один алмаз, на другой алмаз и как бы сказать “это точно российский”, — сказал Кук.

В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, в частности, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

Ранее в ноябре страны G7 анонсировали, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства «Большой семерки» сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.

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