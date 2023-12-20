Сенаторы одобрили закон о государственном бюджете в 2024 году

На 48-м пленарном заседании Сената одобрен Закон «О Государственном Бюджете Республики Узбекистан на 2024 год».
В ходе обсуждения отмечалось, что темпы роста ВВП в экономике страны в 2024 году ожидаются на уровне 5,6−5,8%.
Закон сформировал консолидированный бюджет с дефицитом в размере 52,6 трлн сумов, или 4% по отношению к ВВП, запланировав доходы консолидированного бюджета в 2024 году в размере 375,0 трлн сумов, а расходы — в размере 427,6 трлн сумов.
Отмечалось, что доходы государственного бюджета составили 270,4 трлн сумов, а расходы с учетом трансфертов в государственные целевые фонды — 312,9 трлн сумов.
При этом определяются основные направления налоговой политики, согласно которым основные налоговые ставки остаются неизменными.
Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируются в размере 55,2 трлн сумов и 85,8 трлн сумов.
Отмечалось, что социальная направленность бюджетных расходов сохранится и в следующем году. На образование, здравоохранение, социальную защиту, развитие науки, культуры и спорта, обеспечение жильем нуждающихся и другие социальные мероприятия будет направлено около 50% от общих расходов госбюджета, или 151,5 трлн сумов.
Ранее мы сообщали о том, в каких размерах будут распределены бюджетные средства между министерствами и ведомствами в 2024 году.