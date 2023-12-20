Сенаторы одобрили закон о государственном бюджете в 2024 году

Отмечалось, что социальная направленность бюджетных расходов сохранится и в следующем году. На образование, здравоохранение, социальную защиту, развитие науки, культуры и спорта, обеспечение жильем нуждающихся и другие социальные мероприятия будет направлено около 50% от общих расходов госбюджета, или 151,5 трлн сумов.