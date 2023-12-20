Башкан Гагаузии Евгения Гуцул рассказала в Брюсселе о давлении центральных властей на власти автономии

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул находится с важным рабочим визитом в столице Бельгии Брюсселе, где провела встречи с журналистами и экспертами, чтобы обсудить разногласия между центральными и автономными властями. Основная цель визита — привлечь внимание международного сообщества к проблемам функционирования Гагаузской автономии и защитить ее особый правовой статус. Она рассказала о давлении, оказываемом Кишиневом на регион.
«Только что завершилась встреча с журналистами и экспертами в Брюсселе. У нас состоялся открытый диалог, в рамках которого я рассказала о гагаузском народе и тех противоречиях, которые накопились между центральными властями и властями автономии», — отметила башкан.
В ходе открытого диалога башкан Гагаузии подчеркнула важность международной поддержки в разрешении разногласий между центральными и автономными властями. Гагаузская автономия имеет особый правовой статус, признанный Конституцией Республики Молдова, и необходимо соблюдать этот статус для обеспечения нормального функционирования автономии и защиты прав и интересов гагаузского народа.
«Уверена, что привлечение внимания международного сообщества к проблемам функционирования Гагаузской Автономии поможет защитить наш особый правовой статус и полномочия», — добавила Евгения Гуцул.
Башкан Гагаузии поблагодарила участников встречи за искренний интерес к Республике Молдова и гагаузскому народу. Она подчеркнула важность того, чтобы международное сообщество было осведомлено о политической и социальной ситуации в Республике Молдова и поддерживало усилия по укреплению автономии и продвижению прав меньшинств.