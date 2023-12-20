Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах

В среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что ДЭГ предлагается провести на выборах президента РФ в 29 субъектах России, а «потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей». Она поставила этот вопрос на голосование, по итогам которого решение было принято.