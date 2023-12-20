Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах

Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.
В среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что ДЭГ предлагается провести на выборах президента РФ в 29 субъектах России, а «потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей». Она поставила этот вопрос на голосование, по итогам которого решение было принято.
Согласно постановлению, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
При этом, как отметили в ЦИК, в 28 регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, тогда как в Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему.
В Единый день голосования в 2023 году дистанционное электронное голосование проходило в 24 регионах РФ, в 18 из них впервые.