На выборах президента РФ челябинцы смогут проголосовать дистанционно

На выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, жители Челябинской области смогут проголосовать дистанционно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Челябинская область вошла в число 29 регионов, где будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах президента Российской Федерации», — прокомментировали в региональном Избиркоме.
Отметим, ДЭГ впервые будет применено на выборах главы государства. Оно будет использоваться также в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской и Ярославской областях. Также в Карелии, Чувашии, Крыму, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Москве, Севастополе и Ненецком Автономном округе.