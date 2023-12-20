На выборах президента РФ челябинцы смогут проголосовать дистанционно

Отметим, ДЭГ впервые будет применено на выборах главы государства. Оно будет использоваться также в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской и Ярославской областях. Также в Карелии, Чувашии, Крыму, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Москве, Севастополе и Ненецком Автономном округе.