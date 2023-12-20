Анна Терешкова оценила возможность стать мэром Новосибирска

«Ты первый, кто принимает на себя удар. Никогда не будет всегда всё хорошо. Например, одни говорят, нужна ёлка на этом месте, другие говорят, что там нужна парковка. Если ты сделаешь хорошо одной стороне, будет плохо другой», — рассуждает Терешкова про работу градоначальника.