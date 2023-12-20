Онлайн-голосование будет на выборах президента в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число 29 регионов, где проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.
В 28 регионах дистанционное голосование уже проводилось. Кроме того, поступила заявка от Вологодской области, где жители проявили высокий интерес к ДЭГ. В целом в онлайн-голосовании смогут участвовать около 38 млн избирателей.
Выборы главы государства будут идти с 15 по 17 марта 2024 года.
Напомним, жители Нижегородской области участвуют в ДЭГ с 2021 года.