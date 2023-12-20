Алиханов: аквапарк в регионе должен быть такой, чтобы туда не было стыдно ходить

«Самый главный вопрос — качество этого аквапарка. Ну давайте сразу скажу: нужна “десятка”, чтобы это было настолько качественно, насколько это качество нужно хотя бы жителям региона, — сказал Алиханов. — Аквапарк — либо в городе на окружной, либо в Зеленоградске, что недалеко. Но он должен быть такой, чтобы до него можно было приехать и, из Москвы прилетев, не было стыдно туда ходить».