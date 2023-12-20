Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани

«Двадцать первого декабря глава государства в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Планируется подвести итоги работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета. Тогда Президент сформулировал ряд ключевых задач, которым Правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития», — говорится в сообщении.