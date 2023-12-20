В Молдову доставили систему воздушного наблюдения

«Национальная армия получила систему воздушного наблюдения. Недавно ее доставили в Кишинев самолетом. Радар был приобретен за счет средств национального бюджета обороны через французскую компанию THALES, которая оказала информационную и логистическую поддержку», — сказано в пресс-релизе Минобороны.