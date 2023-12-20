В Молдову доставили систему воздушного наблюдения

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Министерство обороны Молдовы сообщило о доставке в Кишинев радара для контроля воздушного пространства республики.
«Национальная армия получила систему воздушного наблюдения. Недавно ее доставили в Кишинев самолетом. Радар был приобретен за счет средств национального бюджета обороны через французскую компанию THALES, которая оказала информационную и логистическую поддержку», — сказано в пресс-релизе Минобороны.
По словам главы молдавского оборонного ведомства Анатолие Носатого, «эта система имеет жизненно важное значение для укрепления возможностей в области противовоздушной обороны Республики Молдова».
«Закупка системы воздушного наблюдения происходит в контексте укрепления обороноспособности нашей страны и модернизации Национальной армии», — заявили в Минобороны.