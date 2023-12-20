Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку

«В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной (вокруг призыва о прекращении огня — ред.) мы теряем международное доверие», — сказал он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
Глава евродипломатии задался вопросом, почему в ситуации с Украиной ЕС единогласно стоит «на правильной стороне истории», а вопросе ближневосточного конфликта колеблется и не знает, «где эта правильная сторона».
«Если мы не хотим потерять доверие части мира, если мы хотим, чтобы Украина и дальше могла опираться на поддержку международного сообщества, если мы не хотим, чтобы происходящее в Газе ослабило поддержку Украины со стороны многих стран мира, …необходимо, чтобы эта комбинация наших принципов в отношении этих двух конфликтов стала более соответствующей».
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в «двойных стандартах», припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение «является ее личным и позицию всего ЕС не отражает». При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.