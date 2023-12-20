Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку

Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в «двойных стандартах», припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение «является ее личным и позицию всего ЕС не отражает». При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.