Как воронежцам установить местонахождение родственников в зоне СВО

Жители региона могут обратиться в Следственное управление СК России по Воронежской области для того, чтобы уточнить местонахождение родственников, находящихся в зоне СВО, включая мобилизованных. Об этом напомнили в пресс-службе ведомства в среду, 20 декабря.
— В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в разных регионах от граждан поступают просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в том числе мобилизованных граждан. В связи с этим разъясняем, что в подобных случаях родственникам необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных, — указали в СУ СК по Воронежской области.
Еще осенью 2022-го Следственный комитет РФ запустил горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Служба поддержки была создана по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.