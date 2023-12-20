Как воронежцам установить местонахождение родственников в зоне СВО

— В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в разных регионах от граждан поступают просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в том числе мобилизованных граждан. В связи с этим разъясняем, что в подобных случаях родственникам необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных, — указали в СУ СК по Воронежской области.