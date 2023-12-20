В Самаре открыли памятник участникам специальной военной операции

В верхней части постамента расположен танковый шлем с гарнитурой, а в центре нанесены имена капитана Афанасьева Дмитрия Алексеевича, старшего прапорщика Куряткова Владимира Юрьевича, сержанта Кузнецова Ильи Александровича, рядового Петросова Сергея Владимировича, проходивших службу в соединении ЦВО.