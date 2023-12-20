Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2024 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

С 15 апреля 2022 года введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. В декабре 2022 года безвизовый порядок въезда для указанных граждан продлен на 2023 год.