Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2024 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

С 15 апреля 2022 года введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. В декабре 2022 года безвизовый порядок въезда для указанных граждан продлен на 2023 год.
Действие безвизового режима в 2022—2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши.
Введение безвизового режима позволяет демонстрировать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран посредством межличностных коммуникаций.