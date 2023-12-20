Электронные очереди появятся ещё на нескольких участках границы Казахстана с Россией

С 1 ноября проект работает в пункте «Бидаик» в Северо-Казахстанской области. Сервис хорошо себя зарекомендовал. Электронная очередь обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, исключает скопления грузовых автомашин.
Учитывая положительные результаты, планируется применение системы ещё на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией:
- с 15 января 2024 года — пункты пропуска «Карашатау» (Актюбинская область) и «Жезкент» (Абайская область);
- с 31 января 2024 года — пункты пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская область) и «Аксай» (Западно-Казахстанская область);
- с 15 февраля 2024 года — пункты пропуска «Убаган» (Костанайская область) и «Найза» (Павлодарская область); с
- 30 апреля 2024 года — пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская область).
«Перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через указанные автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Во избежание непредвиденных ситуаций, Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди», — сообщили в КГД.