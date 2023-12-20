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МИД пообещал разместить и трудоустроить россиян в случае депортации из Латвии

Россия подготовит места для размещения россиян на случай их депортации из Латвии, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, также власти проработают вопросы трудоустройства сограждан. 18 декабря в МВД Латвии сообщили о планах выслать более 1 тыс. не подавших документы на ВНЖ россиян.
МИД
Источник: Reuters

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», — сказала Захарова на брифинге. Планы латвийских властей по высылке россиян она назвала дискриминационными.

Представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе говорила, что около 15,5 тыс. россиян запросили постоянных ВНЖ, около 3 тыс. — временный. При этом примерно 2,2 тыс. человек не выполнили необходимые для пребывания в стране требования. Свыше 1 тыс. человек подлежат выдворению, отмечала Розе.

Согласно принятому Латвией закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. На конец августа в процессе продления временного ВНЖ было около 25 тыс. россиян.

Лусине Баласян

дипломатия