МИД пообещал разместить и трудоустроить россиян в случае депортации из Латвии

Согласно принятому Латвией закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. На конец августа в процессе продления временного ВНЖ было около 25 тыс. россиян.