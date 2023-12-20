МИД пообещал разместить и трудоустроить россиян в случае депортации из Латвии

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», — сказала Захарова на брифинге. Планы латвийских властей по высылке россиян она назвала дискриминационными.
Представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе говорила, что около 15,5 тыс. россиян запросили постоянных ВНЖ, около 3 тыс. — временный. При этом примерно 2,2 тыс. человек не выполнили необходимые для пребывания в стране требования. Свыше 1 тыс. человек подлежат выдворению, отмечала Розе.
Согласно принятому Латвией закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истек 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. На конец августа в процессе продления временного ВНЖ было около 25 тыс. россиян.
Лусине Баласян