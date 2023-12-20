В Воронежской области пройдет дистанционное электронное голосование на выборах президента

В Воронежской области пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации. Всего в ДЭГ примут участие 38 млн избирателей в 29 регионах. Об этом сообщили в информационном канале Центральной избирательной комиссии России в среду, 20 декабря.
Как сообщало РИА «Воронеж», голосование на выборах президента России пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Владимир Путин объявил об участии в выборах.
Центризбирком России уже принял у действующего президента пакет документов, которые требуются для выдвижения.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее назвал решение президента долгожданным и выразил уверенность, что в марте наступающего года решение преобладающего большинства граждан будет искренним и дальновидным.