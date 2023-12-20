В Воронежской области пройдет дистанционное электронное голосование на выборах президента

В Воронежской области пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации. Всего в ДЭГ примут участие 38 млн избирателей в 29 регионах. Об этом сообщили в информационном канале Центральной избирательной комиссии России в среду, 20 декабря.