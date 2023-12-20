Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.