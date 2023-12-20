Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета

КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Представители молдавской правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) за год потратили на зарубежные поездки около 200 тысяч долларов, которые приходится оплачивать гражданам, считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«На европейские прогулки, а катаются по заграницам в основном представители ПДС, из госбюджета потрачено 3,4 миллиона леев (около 200 тысяч долларов — ред.). И это только с июля 2022-го по июнь 2023-го, расходы ложатся на плечи простых граждан… Какая польза от вояжей депутатов со свитой? Увы, таковых нет. Одни долги», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, «спонсорами» этих поездок становятся граждане, которые с трудом могут позволить себе оплачивать коммунальные счета и покупать продукты и лекарства.
«Тотальная нищета и безработица — вот с чем оставляют Молдавию парламентарии, разгуливая по Европе в свое удовольствие. Власти победили собственный народ, загнав его в унизительное, бедственное положение. Зато у нас успешно развивается такое направление, как “политический туризм”, который оплачивается за наш с вами счет», — подчеркивает оппозиционер.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.