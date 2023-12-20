Губернатор Самарской области отметил вклад земляков в развитие региона

В среду, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел торжественную церемонию вручения государственных наград жителям региона. Их вклад в целый ряд сфер оказал значимое влияние на развитие промышленности, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, культуры и спорта, а также других отраслей экономики.
— Я не перестаю восхищаться своими земляками — людьми отзывчивости с таким по-настоящему самарским характером, в основе которого — трудолюбие, гостеприимство и любовь к родной земле и нашей великой Родине. Эта любовь видна в каждом вашем действии.
Глава региона поздравил земляков и добавил, что на протяжении последних пяти лет при активной поддержке президента Владимира Путина многое сделать в области в развитии социальной инфраструктуры. Так, уже более 600 объектов здравоохранения привели в порядок, а построили 13 школ и обновили 56 детсадов. В области завершили строительство двух мостов, а третий через Волгу планируют сдать уже в следующем году.
Дмитрий Азаров отметил успехи Самарской области в достижении экономического суверенитета страны. По оценкам экспертов в этом году индекс промышленного производства составит более 8%. На следующей неделе в регионе откроется масштабное производство беспилотных авиационных систем в Особой экономической зоне «Тольятти».
Среди награжденных оказались начальник цеха РКЦ «Прогресс» Виктор Яковлев, чья работа оценена почетным званием «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области», а также Людмила Кавеленова, которая была признана «Заслуженным экологом Самарской области» за свой весомый вклад в экологическое образование и науку.
Знаком «За служение людям» награжден волонтер Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Константин Красильников. Доброволец регулярно доставляет гуманитарные грузы защитникам Отечества и жителям территорий России.