Губернатор Самарской области отметил вклад земляков в развитие региона

Глава региона поздравил земляков и добавил, что на протяжении последних пяти лет при активной поддержке президента Владимира Путина многое сделать в области в развитии социальной инфраструктуры. Так, уже более 600 объектов здравоохранения привели в порядок, а построили 13 школ и обновили 56 детсадов. В области завершили строительство двух мостов, а третий через Волгу планируют сдать уже в следующем году.