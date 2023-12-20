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В Башкирии не будет онлайн-голосования на выборах президента РФ в 2024 году

Центризбирком разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ 15—17 марта 2024 года.
Источник: Башинформ

«Предлагается провести дистанционное голосование в 29 субъектах. Потенциально участие в электронном голосовании могут осуществить около 38 млн избирателей», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

Онлайн-голосование на выборах президента РФ 15—17 марта 2024 года проведут: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также НАО и города федерального значения Севастополь и Москва.

Голосование пройдет на двух платформах — федеральной и московской. В первом случае понадобится подача заявления на участие в ДЭГ, в столице граждане могут выбрать формат волеизъявления уже в дни выборов, поскольку там используются электронные списки избирателей. Кроме того, жители регионов смогут проголосовать в Москве через электронные терминалы.

Расшифровка результатов ДЭГ пройдет в два этапа — сначала после 20.00 московского времени для всех субъектов, где голосование уже закончится, затем в 20.00 по местному времени свои итоги подведет Калининградская область. А результаты начнут публиковать одновременно — после 21.00 по московскому времени, как того требует избирательное законодательство.

Ранее Башинформ сообщал, что Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.