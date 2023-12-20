В Башкирии не будет онлайн-голосования на выборах президента РФ в 2024 году

Расшифровка результатов ДЭГ пройдет в два этапа — сначала после 20.00 московского времени для всех субъектов, где голосование уже закончится, затем в 20.00 по местному времени свои итоги подведет Калининградская область. А результаты начнут публиковать одновременно — после 21.00 по московскому времени, как того требует избирательное законодательство.