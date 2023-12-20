Алиханов считает, что уровень английского языка в регионе «ниже низшего»

«Уровень английского языка в Калининградской области — просто ниже низшего», — заявил Алиханов. Он рассказал, что в школе, где учится его сын, наряду с изучением английского языка с пятого класса вводится изучение немецкого. «Один час в неделю. Лучше бы английского добавили. Или русского, еще чего-то, я не знаю. С этим надо что-то делать», — добавил губернатор.