Центр обеспечения кибербезопасности появится в Беларуси

НЦЭУ, являясь инфраструктурным оператором электронного правительства, осуществляет свою деятельность в различных направлениях. Ключевыми среди них являются развитие электронного правительства, в том числе обеспечение должного уровня электронной безопасности, развитие электронного документооборота, системы электронной аутентификации, а также электронных услуг для граждан и бизнеса.
«Кроме того, НЦЭУ имеет большой опыт в части обеспечения информационный безопасности, а также защиты своих активов, активов госорганов и других организаций, в том числе защиты информации, ограниченного распространения и персональных данных. В настоящее время НЦЭУ реализует создание центра обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты. Он начнет функционировать и оказывать услуги в 2024 году», — заявил директор Национального центра электронных услуг.
Говоря о системе межведомственного электронного документооборота (СМДО), Роман Градусов подчеркнул, что к ней подключены порядка 17 тыс. абонентов.
«К СМДО подключены не только государственные органы и организации, но и субъекты хозяйствования с разными формами собственности. В неделю пересылается более 150 тыс. электронных документов. В этом году мы предложили новое решение по использованию электронного документооборота и СМДО для небольших компаний. Соответствующий сервис появился в личном электронном кабинете на едином портале электронных услуг. Не выходя из личного кабинета, наряду с получением различных услуг, можно организовать и юридически значимый электронный документооборот», — пояснил директор НЦЭУ.