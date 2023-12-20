Центр обеспечения кибербезопасности появится в Беларуси

«К СМДО подключены не только государственные органы и организации, но и субъекты хозяйствования с разными формами собственности. В неделю пересылается более 150 тыс. электронных документов. В этом году мы предложили новое решение по использованию электронного документооборота и СМДО для небольших компаний. Соответствующий сервис появился в личном электронном кабинете на едином портале электронных услуг. Не выходя из личного кабинета, наряду с получением различных услуг, можно организовать и юридически значимый электронный документооборот», — пояснил директор НЦЭУ.