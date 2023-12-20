Комиссия по телевидению и радио лишила Sputnik Армения радиоэфира на месяц

24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, обвинил Россию в нарушении межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Оно действует с 30 декабря 2020 г. Премьер отметил, что в этом соглашении есть четкое регулирование того, что не следует прилагать никаких усилий по вмешательству во внутренние дела, дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.