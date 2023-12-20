Комиссия по телевидению и радио лишила Sputnik Армения радиоэфира на месяц

«Комиссия считает, что в эфире допущены нарушения ряда положений закона РА “Об аудиовизуальных медиа”», — говорится в заявлении «Радио Sputnik».
Сообщается, что армянскому ретранслятору запрещено месяц передавать эфиры российских коллег. Регулятор также оштрафовал «Топса» на 500 000 драмов (около $1200).
24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, обвинил Россию в нарушении межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Оно действует с 30 декабря 2020 г. Премьер отметил, что в этом соглашении есть четкое регулирование того, что не следует прилагать никаких усилий по вмешательству во внутренние дела, дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.
14 декабря замминистра высокотехнологичной промышленности Армения Авет Погосян не смог предоставить документальных подтверждений того, что российские телеканалы нарушали межгосударственное соглашения в области массовых коммуникаций.