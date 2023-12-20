Токаев обсудил с отечественными бизнесменами новый Налоговый кодекс

«В рамках формирования новой структуры экономики затрагивались вопросы системной цифровизации, активного развития транспортно-логистической отрасли, полноценной реализации потенциала агропромышленного комплекса, индустриализации экономики, в том числе через развитие отечественного автопрома. Подводя итоги дискуссии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все высказанные предложения будут обобщены, и по ним будут приняты конкретные меры», — сообщает Акорда.