В ПСРМ объявили выговор районным советникам, поддержавшим партию PAS

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) объявили выговор районным советникам, которые одобрили назначение председателями районов представителей правящей в стране партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте ПСРМ пресс-релизе.
«В соответствии с положениями устава санкция в виде выговора применяется к районным советникам, членам ПСРМ из районов Штефан-Водэ, Каушаны, Кагул, Новые Анены, Шолданешты. Вице-председателям районов, представителям ПСРМ в указанных населенных пунктах предписывается уйти в отставку со своих должностей или отказаться от членства в ПСРМ», — сказано в заявлении партии.
В ПСРМ сообщили, что готовы голосовать вместе с другими политическими партиями за отставку председателей от PAS в этих 5 районах.
«Предупреждаем районных советников ПСРМ о категоричной позиции руководства партии относительно запрета на голосование за председателей PAS в остальных районных советах. Политический исполнительный комитет рассмотрит необходимость создания комиссии, которая будет контролировать деятельность местных выборных должностных лиц от ПСРМ с целью предотвращения политического голосования с PAS на местном уровне», — уточнили в партии.