В ПСРМ объявили выговор районным советникам, поддержавшим партию PAS

«В соответствии с положениями устава санкция в виде выговора применяется к районным советникам, членам ПСРМ из районов Штефан-Водэ, Каушаны, Кагул, Новые Анены, Шолданешты. Вице-председателям районов, представителям ПСРМ в указанных населенных пунктах предписывается уйти в отставку со своих должностей или отказаться от членства в ПСРМ», — сказано в заявлении партии.