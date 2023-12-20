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Избраны новые судьи Верховного суда

Восемь судей Верховного суда лишились своих должностей.
Избраны новые судьи Верховного суда
Источник: Сенат

На 48-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав Верховного суда.

После было принято соответствующее постановление Сената, в соответствии с которым на должность судьи Верховного суда избраны:

  • Элза Шамсутдинова — сроком на десять лет;
  • Анвар Элмурадов — на бессрочный период;
  • Баходир Эргашев — сроком на десять лет.

Наряду с этим Бобир Исламов, Отабек Мамажанов, Шерзод Мирзахакимов, Дониёржон Тожибоев, Фируз Турсунов, Фахриддин Халилов, Шерзод Шеркулов и Хуршид Эшмуратов освобождены от должностей судей Верховного суда.