Избраны новые судьи Верховного суда

На 48-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав Верховного суда.
После было принято соответствующее постановление Сената, в соответствии с которым на должность судьи Верховного суда избраны:
- Элза Шамсутдинова — сроком на десять лет;
- Анвар Элмурадов — на бессрочный период;
- Баходир Эргашев — сроком на десять лет.
Наряду с этим Бобир Исламов, Отабек Мамажанов, Шерзод Мирзахакимов, Дониёржон Тожибоев, Фируз Турсунов, Фахриддин Халилов, Шерзод Шеркулов и Хуршид Эшмуратов освобождены от должностей судей Верховного суда.