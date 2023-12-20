Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Около 55% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 30% респондентов (31,3% в октябре). Против вступления в блок высказались 53,4% опрошенных (54,5% ранее), а 16,6% не смогли определиться с ответом (14,3% ранее).
Опрос проводился со 2 по 15 декабря, в нем приняли участие 997 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность составляет 3,1%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию «Шор». Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.