США ужесточили меры по соблюдению ценового потолка на российскую нефть

Как сообщил Минфин, теперь власти будут требовать, чтобы поставщики услуг из стран, присоединившихся к потолку цен на российскую нефть, получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Кроме того, участники цепочки поставок при запросе должны будут предоставить данные о дополнительных затратах, в том числе на страхование и фрахт. Поставщикам необходимо внести соответствующие изменения в работу к 19 февраля 2024 года.
В санкционный список Минфина США внесены четыре компании: базирующиеся в Гонконге Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, а также Voliton DMCC и SUN Ship Management Ltd, зарегистрированные в ОАЭ. Первые три компании, по данным ведомства, резко увеличили долю в торговле российской нефтью после введения ценового потолка. SUN Ship продавала нефть из России по цене выше потолка, уточнил Минфин.
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