США ужесточили меры по соблюдению ценового потолка на российскую нефть

Как сообщил Минфин, теперь власти будут требовать, чтобы поставщики услуг из стран, присоединившихся к потолку цен на российскую нефть, получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Кроме того, участники цепочки поставок при запросе должны будут предоставить данные о дополнительных затратах, в том числе на страхование и фрахт. Поставщикам необходимо внести соответствующие изменения в работу к 19 февраля 2024 года.