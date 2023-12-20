Генпрокуратура Молдовы приняла заявление с требованием возбудить дело на премьера

«Речан подверг резкой критике это решение, пригрозил судьям и перечислил их поименно. С аналогичным жестким заявлением выступил Даниел Водэ. Премьер-министр и пресс-секретарь видимо забыли о принципе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Кроме того, налицо факт нарушения принципа независимости судей. Предметом преступления, как я указал в своем заявлении, является вмешательство Речана и Водэ в дела правосудия».