Генпрокуратура Молдовы приняла заявление с требованием возбудить дело на премьера

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы зарегистрировала заявление лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу, который потребовал возбудить уголовное дело против премьера Дорина Речана.
«Генпрокуратура зарегистрировала мое заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Речана и пресс-секретаря правительства Водэ по факту вмешательства в правосудие, используя служебное положение», — написал Лунгу в соцсетях.
Он напомнил, что 3 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановлением № 92 предписала аннулировать регистрацию всех кандидатов от партии «Шанс» на всеобщих местных выборах, что ЦИК и сделал. Представители партии «Шанс» 4 ноября опротестовали это решение, а 12 декабря Апелляционная палата Кишинева отменила это постановление КЧС.
«Речан подверг резкой критике это решение, пригрозил судьям и перечислил их поименно. С аналогичным жестким заявлением выступил Даниел Водэ. Премьер-министр и пресс-секретарь видимо забыли о принципе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Кроме того, налицо факт нарушения принципа независимости судей. Предметом преступления, как я указал в своем заявлении, является вмешательство Речана и Водэ в дела правосудия».
Еще одно заявление в Генпрокуратуру на представителей власти
Ранее экс-премьер, лидер партии «Развития и консолидации Молдовы» Ион Кику, что его юристы обратятся в Генпрокуратуру с жалобами на президента Майю Санду и премьера Дорина Речана.
По словам Кику, одна из жалоб будет касаться угроз главы кабмина судьям Апелляционной палаты, а во второй речь пойдет о шантаже избирателей со стороны президента с требованием голосовать за кандидатов PAS.
Решение Апелпалаты и реакция на него
Апелляционная палата Кишинева своим вердиктом от 12 декабря аннулировала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым оппозиционная партия «Шанс» была отстранена от избирательной кампании по всеобщим местным выборам.
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что партия собирается изучить мотивировочную часть решения и тщательно проанализировать ее с юридической точки зрения, после чего будут «объявлены дальнейшие шаги».
Пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ в тот же день выступил с реакцией на решение Апелпалаты, заявив, что правительство обжалует его в Высшей судебной палате. «Мы будем отстаивать право государственных учреждений защищать национальную безопасность от организованных преступных группировок», — заявил Водэ.
Алексей Лунгу, в свою очередь, заявил, что подаст в суд на Даниэла Водэ в Генпрокуратуру и потребует для него уголовной ответственности «за давление на судей и лживые утверждения» в отношении возглавляемой им партии «Шанс».
Распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии «Шанс» были сняты со всеобщих местных выборов, назначенных на 5 ноября. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras («Выбыл»).