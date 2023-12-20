Лукашенко учредил медаль к 35-летию вывода советских войск из Афганистана

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Юбилейная медаль «35 лет вывода советских войск из Афганистана» учреждена в Беларуси, соответствующий указ подписал в среду глава государства Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.
В центре вверху на лицевой сторон медали изображена пятиконечная звезда, в средней части — изображение карты Афганистана с указанием столицы -Кабула — и рельефные надписи золотистого цвета «1979» и «1989». В нижней части — горы и два вертолета над колонной БТР. На одном из них находятся фигуры военных, которые держат знамя.
Ей также будут награждать военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работников госорганов и организаций, лиц, внесших значительный вклад в патриотическое воспитание граждан Беларуси.
Медаль смогут получить и граждане, которые занимались увековечиванием памяти павших, развивали ветеранское движение, организовывали социальную и медицинскую реабилитацию воинов-интернационалистов, инвалидов, а также членов семей погибших.
Война в Афганистане
Советские войска были введены в Афганистан 25 декабря 1979-го. Причина — «оказание интернациональной помощи». Боевые действия длились 9 лет 1 месяц и 18 дней (до 15 февраля 1989-го).
Через боевые действия прошли более 600 тысяч солдат и офицеров Советского Союза. По официальным данным, почти 55 тысяч человек было ранено, 417 пропали без вести. Погибли, умерли от ран и болезней свыше 15 тысяч человек, из них — 771 белорус.