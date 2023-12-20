Лукашенко учредил медаль к 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Через боевые действия прошли более 600 тысяч солдат и офицеров Советского Союза. По официальным данным, почти 55 тысяч человек было ранено, 417 пропали без вести. Погибли, умерли от ран и болезней свыше 15 тысяч человек, из них — 771 белорус.