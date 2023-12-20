Блинкен заявил о скором присоединении Швеции к НАТО

«В этом году добавился 31-й член НАТО — Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», — заявил он на пресс-конференции по итогам года.
29 ноября глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи глав МИД стран Североатлантического альянса заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель.
Ранее, 28 ноября, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется по католической и протестантской традиции 25 декабря.
18 октября лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он заявил, что его страна должна покинуть блок. Однако 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.
До этого в августе Эрдоган заявлял, что скорость рассмотрения парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. По его словам, власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.