Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным по Украине

Путин в октябре отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям». Недельный срок Путин отводил и системе обороны Украины без помощи других стран. При этом он указывал, что в США и в Европе заканчиваются боеприпасы.