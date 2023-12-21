Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным по Украине

«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность солдатам и гражданам Украины продолжать их борьбу», — сказал он.
Путин в октябре отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям». Недельный срок Путин отводил и системе обороны Украины без помощи других стран. При этом он указывал, что в США и в Европе заканчиваются боеприпасы.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при ее нынешнем дефиците бюджета, продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике».
Блинкен добавил, что помощь США Украине полезна и самим Соединенным Штатам, поскольку 90% средств было потрачено внутри страны и принесло выгоду местному бизнесу и рабочим, также это помогло укрепить оборонно-промышленную базу США.
«Россия слабее в военном плане, экономически, дипломатически. НАТО больше, сильнее и более едино, чем когда-либо за свою почти 75-летнюю историю», — заключил он.
Вашингтон на данный момент испытывает трудности с поддержкой Киева, поскольку конгресс не согласовал финансирование на эти цели. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в конце декабря США объявят о последнем пакете помощи Украине — после этого имеющиеся средства закончатся.