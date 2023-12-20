Блинкен заявил о наличии у США четкого плана по будущему развитию Украины

Предложенный Белым домом проект финансирования Украины в размере $61,4 млрд ранее не нашел в этом году поддержки в Конгрессе США. Президент страны Джо Байден настаивал на выделении этих средств в рамках «комбинированного» пакета. Попытка демократов обсудить этот законопроект в Сенате провалилась 7 декабря — для одобрения начала дискуссий не хватило голосов. Позже стало известно, что палата представителей Конгресса США не намерена возвращаться к теме нового транша помощи Украине перед уходом на каникулы. Этот вопрос не упоминается в расписании на сайте законодательного органа.