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Блинкен заявил о наличии у США четкого плана по будущему развитию Украины

У США есть четкий план, направленный на развитие Украины, в результате реализации которого ей не будет требоваться помощь Запада в текущем объеме. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.
Блинкен Энтони
Источник: AP 2023

США, по его оценке, сделали существенные инвестиции в будущее Киева, благодаря которым Украина может не только «выжить», но и процветать в дальнейшем.

И у нас имеется очень четкий план, направленный на то, что Украина сможет стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. В результате в текущем уровне поддержки и помощи более не будет необходимости.

Энтони Блинкен
госсекретарь США

При этом США, подчеркнул Блинкен, должны помочь Украине пройти через ближайшие зиму, весну и лето. Госсекретарь также отметил, что предусмотренные на поддержку Киева средства, а также время практически закончились, поэтому Конгресс страны должен, по его словам, скорее решить вопрос о выделении новых средств Украине. У Киева, добавил он, также есть планы по занятию территорий, которые были ранее взяты под контроль Россией.

Кроме того, Блинкен отметил, что США предоставили Украине помощи на около $70 млрд в последние пару лет, а их союзники — около $110 млрд. Он также вновь подчеркнул, что большая часть средств, выделяемая Вашингтоном в рамках военной помощи Украине, вкладываются в военно-промышленный комплекс самих США.

«Это не только помогает производить оружие для Украины, но и создает рабочие места в США, создает нашу собственную промышленную базу. Так что во многих отношениях это беспроигрышная ситуация для нас», — отметил Блинкен.

6 декабря Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $175 млн. Пакет включает средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и др.

Предложенный Белым домом проект финансирования Украины в размере $61,4 млрд ранее не нашел в этом году поддержки в Конгрессе США. Президент страны Джо Байден настаивал на выделении этих средств в рамках «комбинированного» пакета. Попытка демократов обсудить этот законопроект в Сенате провалилась 7 декабря — для одобрения начала дискуссий не хватило голосов. Позже стало известно, что палата представителей Конгресса США не намерена возвращаться к теме нового транша помощи Украине перед уходом на каникулы. Этот вопрос не упоминается в расписании на сайте законодательного органа.