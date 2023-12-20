Блинкен заявил о наличии у США четкого плана по будущему развитию Украины

США, по его оценке, сделали существенные инвестиции в будущее Киева, благодаря которым Украина может не только «выжить», но и процветать в дальнейшем.
И у нас имеется очень четкий план, направленный на то, что Украина сможет стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. В результате в текущем уровне поддержки и помощи более не будет необходимости.
При этом США, подчеркнул Блинкен, должны помочь Украине пройти через ближайшие зиму, весну и лето. Госсекретарь также отметил, что предусмотренные на поддержку Киева средства, а также время практически закончились, поэтому Конгресс страны должен, по его словам, скорее решить вопрос о выделении новых средств Украине. У Киева, добавил он, также есть планы по занятию территорий, которые были ранее взяты под контроль Россией.
«Это не только помогает производить оружие для Украины, но и создает рабочие места в США, создает нашу собственную промышленную базу. Так что во многих отношениях это беспроигрышная ситуация для нас», — отметил Блинкен.
6 декабря Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $175 млн. Пакет включает средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и др.
Предложенный Белым домом проект финансирования Украины в размере $61,4 млрд ранее не нашел в этом году поддержки в Конгрессе США. Президент страны Джо Байден настаивал на выделении этих средств в рамках «комбинированного» пакета. Попытка демократов обсудить этот законопроект в Сенате провалилась 7 декабря — для одобрения начала дискуссий не хватило голосов. Позже стало известно, что палата представителей Конгресса США не намерена возвращаться к теме нового транша помощи Украине перед уходом на каникулы. Этот вопрос не упоминается в расписании на сайте законодательного органа.