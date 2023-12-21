В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины

Министр безопасности Патрисия Буллрич ранее заявила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение. При этом министр подчеркнула, что правоохранительные органы будут использовать силу по минимуму, однако при сопротивлении станут реагировать жестче.