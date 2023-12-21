СМИ: Си Цзиньпин предупредил Байдена о планах Китая на Тайвань

Речь идет о встрече, которая прошла в ноябре в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Си отметил, что Китай хотел бы избежать применения военной силы и сделать это мирным путем. Кроме того, председатель КНР опроверг заявления военных лидеров США о намерении начать операцию по захвату острова в 2025 или 2027 гг.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не раз отмечал, что примет «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
17 сентября министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что тайваньский вопрос является «красной чертой» в отношениях между США и Китаем.