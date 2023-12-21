СМИ: Си Цзиньпин предупредил Байдена о планах Китая на Тайвань

Речь идет о встрече, которая прошла в ноябре в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Си отметил, что Китай хотел бы избежать применения военной силы и сделать это мирным путем. Кроме того, председатель КНР опроверг заявления военных лидеров США о намерении начать операцию по захвату острова в 2025 или 2027 гг.