В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», — сказал он, отвечая на вопрос, разрабатывают ли уже в ЕС 13-й пакет.
По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховски, в Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакеты санкций. При этом, по его мнению, разработка новых мер не займет много времени.
«Их очень скоро представят странам-членам», — уточнил политик «Известиям».
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев передал Еврокомиссии свои предложения по 13-му пакету санкций. 12-й пакет был обнародован 18 декабря.