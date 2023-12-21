Орбан назвал цену приема Украины в ЕС

По его словам, в случае приема Украины в ЕС экономика Евросоюза будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

Помимо этого, он напомнил, что на внеочередном саммите ЕС, который предположительно состоится в конце января или начале февраля и на повестке которого будет обсуждение помощи Украине, ожидаются «гром и молнии».

Ранее, 13 декабря, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее страны». Так он прокомментировал высказывание Орбана о том, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, приняв Украину в свой состав, и Будапешт собирается этому помешать.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.