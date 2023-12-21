WSJ: «Хамас» отверг предложение Израиля о недельном перемирии

Ранее издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и один источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Израиль предложил палестинскому движению «Хамас» перемирие на одну неделю в обмен на освобождение около 40 захваченных боевиками заложников. 19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил в ходе брифинга, что страна готова к еще одной паузе в боевых действиях в секторе Газа для освобождения остальных заложников «Хамаса». По последним данным, в заложниках у «Хамаса» остаются 136 человек — 114 мужчин, 20 женщин и двое детей.