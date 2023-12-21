WSJ: «Хамас» отверг предложение Израиля о недельном перемирии

Как уточняет WSJ, «Хамас» настаивает на том, чтобы израильская армия прекратила наступление в секторе Газа, прежде чем обсуждать потенциальные сделки о возвращении заложников. Даже если переговоры начнутся, Израилю придется выпустить из тюрем всех палестинских заключенных, чтобы освободить оставшихся в плену заложников, передает издание. По информации WSJ, в ответ израильская сторона заявила, что не остановит проведение военной операции в анклаве.
20 декабря глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания встретился в Каире с египетскими посредниками, чтобы обсудить предложение Израиля о перемирии, утверждает The Jerusalem Post. По информации издания, в переговорах впервые должны были принять участие представители палестинского «Исламского джихада», но они потребовали полного прекращения огня и освобождения всех палестинских заключенных в обмен на передачу заложников Израилю.
Ранее издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и один источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Израиль предложил палестинскому движению «Хамас» перемирие на одну неделю в обмен на освобождение около 40 захваченных боевиками заложников. 19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил в ходе брифинга, что страна готова к еще одной паузе в боевых действиях в секторе Газа для освобождения остальных заложников «Хамаса». По последним данным, в заложниках у «Хамаса» остаются 136 человек — 114 мужчин, 20 женщин и двое детей.
15 декабря израильские солдаты в секторе Газа по ошибке застрелили троих бежавших из плена заложников — 28-летнего Йотама Хаима, 26-летнего Алона Шамриза и 24-летнего Самара Талалка. Военные приняли их за боевиков, несмотря на то что заложники бежали с белым флагом в руках.
Эрдни Кагалтынов.