Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском

Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.