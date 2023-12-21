Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском

«На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска», — заявили в ведомстве.
Проведя разведку украинских позиций с воздуха, десантники раскрыли места расположения основных огневых средств противника и пункты управления.
«В дальнейшем артиллерия соединения нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства боевиков и нарушив их систему управления», — отметили в Минобороны.
После артударов оставшиеся цели уничтожили расчеты FPV-дронов.
«Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых», — добавили в Минобороны.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.