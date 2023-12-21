Мобильные расчеты ПТУР нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

«Работаем по танкам, бронетехнике, бронемашинам, скоплениям живой силы противника», — сообщил один из операторов ПТУР с позывным Лекс.
Как отметил другой оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.
«Вижу цель, навелся, ракета вышла, я ее сопровождаю. Ракета дошла, цель поразил», — рассказал он.
Накануне, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.
19 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию ПВО (противовоздушной обороны) «Пеликан». Отмечалось, что оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Кроме того, на краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» и артиллерия отразили пять атак 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики (ЛНР).
До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.