На Краснолиманском направлении сорвана ротация штурмовиков ВСУ

«Расчеты 82-мм автоматических минометов “Василек” гвардейского уральского полка группировки войск “Центр” сорвали попытку подвоза боекомплекта и ротацию подразделений ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что миномёт «Василёк» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории. При ведении автоматического огня орудие сохраняет высокую точность стрельбы. Один подобный миномет способен уничтожить противника на участке местности до 600 метров.
«Работаем, не даем им подойти, ни днем ни ночью. Расход боекомплекта очень большой, мы выпустили около тысячи мин за три дня. Мы их (ВСУ) начинаем гонять, они теряются, бегают по лесу, вместо того чтобы прятаться. Они малоподготовленные, не понимают, что им делать. У них нет подготовки, их с военкомата экипируют и отправляют на передний край», — рассказал командир орудия с позывным «Наколка».
Министерство обороны во вторник сообщило, что потери украинских войск на краснолиманском направлении за сутки составили до 180 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.