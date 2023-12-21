На Краснолиманском направлении сорвана ротация штурмовиков ВСУ

«Работаем, не даем им подойти, ни днем ни ночью. Расход боекомплекта очень большой, мы выпустили около тысячи мин за три дня. Мы их (ВСУ) начинаем гонять, они теряются, бегают по лесу, вместо того чтобы прятаться. Они малоподготовленные, не понимают, что им делать. У них нет подготовки, их с военкомата экипируют и отправляют на передний край», — рассказал командир орудия с позывным «Наколка».