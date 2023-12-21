Госдеп увидел в Польше будущего лидера ЕС

«Если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы также опираемся на эволюцию НАТО за последние десять лет. Сегодня ⅔ союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша [тратит] намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — добавил О'Брайен.