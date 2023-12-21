Госдеп увидел в Польше будущего лидера ЕС

«Если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы также опираемся на эволюцию НАТО за последние десять лет. Сегодня ⅔ союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша [тратит] намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — добавил О'Брайен.
В начале 2023 года в правительстве пообещали предпринять «беспрецедентные усилия» и в течение года нарастить свои оборонные расходы до 4% ВВП (по данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП Польши составил $688,1 млрд).
Польша вскоре после начала на Украине полномасштабных боев запланировала создать самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. «Вооруженные силы Польши должны быть настолько многочисленными и сильными, чтобы само их существование отпугивало агрессора», — говорил занимавший тогда пост министра обороны республики Мариуш Блащак.
В середине декабря на пост премьера страны вернулся Дональд Туск. Премьер пообещал, что после его возвращения к власти Польша останется «сильным звеном» в НАТО и надежным союзником США, а также вернет себе лидирующую роль в Евросоюзе. Туск объявил, что Польша возьмет на себя ответственность за защиту своей части европейской границы и что правила на ней будут жесткими.