СМИ: Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.