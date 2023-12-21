Портал для мигрантов запустили в Казахстане

«В Казахстане запущен портал миграционных ресурсов migration.enbek.kz, который объединяет в себе инструменты для централизованного управления информацией о прибывающих иностранных гражданах, а также позволит повысить качество предоставляемых государственных услуг в сфере миграции. Портал Migration — инновационная платформа, созданная путем реинжиниринга бизнес-процессов и развития взаимодействия информационных систем государственных органов в сфере миграции», — говорится в сообщении в четверг.