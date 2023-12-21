Портал для мигрантов запустили в Казахстане

«В Казахстане запущен портал миграционных ресурсов migration.enbek.kz, который объединяет в себе инструменты для централизованного управления информацией о прибывающих иностранных гражданах, а также позволит повысить качество предоставляемых государственных услуг в сфере миграции. Портал Migration — инновационная платформа, созданная путем реинжиниринга бизнес-процессов и развития взаимодействия информационных систем государственных органов в сфере миграции», — говорится в сообщении в четверг.
По данным ведомства, «централизация и унификация информации об иностранных гражданах позволит синхронизировать различные этапы миграционных процессов, эффективнее управлять данными, сокращая сроки и затраты на их обработку».
«На портале доступен широкий спектр государственных услуг в сфере миграции, таких как: присвоение статуса “Қандас”, включение в региональную квоту приема переселенцев и қандасов, присвоение карты “Ата жолы”, получение свидетельства лица, ищущего убежище и так далее», — сказано в сообщении.