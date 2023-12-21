В омском Заксобрании досрочно прекратили полномочия депутата

В результате голосования принято соответствующее постановление.
Как ранее сообщал «СуперОмск», заявление о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе Дарья Бикмаева подала еще 15 декабря 2023 года.
Напомним, что в областной парламент Дарья Бикмаева избралась от партии «Коммунисты России» в 2021 году. Работала в комитетах по законодательству и местному самоуправлению, а также по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Как указывается на официальном сайте ЗС, 26-летняя Бикмаева оканчивает лечебный факультет омского медуниверситета.
Добавим, что на следующей неделе одного депутата лишится и Омский горсовет. По информации «СуперОмска», на следующей неделе состоится внеочередное заседание ОГС, на повестку которого вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий парламентария Константина Кочанова.