В Башкирии вступил в силу новый закон

В закон внесли изменения, которые расширяют категорию получателей бесплатных социальных услуг на дому. К ним относятся уборка дома, стирка и проведение гигиенических процедур, приготовление пищи и отправка писем. Так, в число получателей бесплатных социальных услуг вошли инвалиды боевых действий.
«Такая поддержка необходима людям, которые в силу тех или иных обстоятельств (травмы, заболевания, инвалидности) утратили способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей», — отметил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Согласно закону, социальные услуги предоставляются бесплатно:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
— инвалидам боевых действий;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— лицам, награжденным знаком «Жителю осажденного Севастополя»;
— лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.