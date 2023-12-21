Главой Старополтавского района под Волгоградом стал отец 5 детей

Многодетного отца избрали во второй раз.
Депутаты Старополтавской районной думы избрали главу муниципалитета. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Александра Мелкунова.
Новоизбранный глава района родился 1983 году. В 2005 году окончил государственную сельскохозяйственную академию, затем был призван на срочную службу.
Профессиональную деятельность начал в качестве помощника весовщика АОЗТ «Родина» в 2002 году. С 2006 года работал в администрации Старополтавского района. В 2015-м стал директором МП «Водоканал».
В 2018 году его избрали главой Старополтавского района, сообщили в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
Александр Мелкунов женат. Вместе с супругой они воспитывают 5 детей.