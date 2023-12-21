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Главой Старополтавского района под Волгоградом стал отец 5 детей

Александр Мелкунов возглавил Старополтавский район.
Главой Старополтавского района под Волгоградом стал отец 5 детей
Источник: Администрации Волгоградской области

Многодетного отца избрали во второй раз.

Депутаты Старополтавской районной думы избрали главу муниципалитета. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Александра Мелкунова.

Новоизбранный глава района родился 1983 году. В 2005 году окончил государственную сельскохозяйственную академию, затем был призван на срочную службу.

Профессиональную деятельность начал в качестве помощника весовщика АОЗТ «Родина» в 2002 году. С 2006 года работал в администрации Старополтавского района. В 2015-м стал директором МП «Водоканал».

В 2018 году его избрали главой Старополтавского района, сообщили в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Александр Мелкунов женат. Вместе с супругой они воспитывают 5 детей.