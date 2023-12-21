Пермские врачи, которые жаловались Путину, добились перерасчета выплат

Ранее URA.RU рассказывало, что медработники обратились к Владимиру Путину с жалобой, что объемы их работы и заработной платы не соответствуют друг другу. После этого с врачами встретились министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и губернатор Дмитрий Махонин.